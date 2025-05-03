Yeşilyurt Belediyesinin ‘2025 Aile Yılı’ etkinlikleri kapsamında düzenlediği, Türkiye’nin sevilen sahne sanatçıları arasında yer alan Cambaz Mithat tarafından sahnelenen "Yetenek Sirkiniz" gösterisi yoğun ilgi görürken, renkli ve heyecanlı anlar yaşandı. Cambaz Mithat ve ekibi, birbirinden farklı gösterileriyle Malatyalılara unutulmaz anlar yaşattı.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Spor Salonunda düzenlenen Cambaz Mithat "Yetenek Sirkiniz" gösterisine aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Birbirinden heyecanlı gösterilerinin yanı sıra akrobatik hareketleriyle nefesleri kesen Cambaz Mithat, gösteri boyunca denge, çeviklik ve cesaretin sınırlarını zorlarken, izleyicileri hem şaşırttı hem de eğlendirdi.

Hareketli, renkli ve çoşku dolu anların hakim olduğu etkinliği aileler ve çocuklarla birlikte takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ‘2025 Aile Yılı’ etkinliklerine oldukça başarılı bir sirk gösterisini de ekleyerek, sosyal belediyecilik hizmetlerindeki başarılarına bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Sirklerin sadece gösteri değil; emek, disiplin, sanatı bir araya getiren çok özel buluşmalar olduğunu söyleyen Başkan Geçit, salonda bulunanlara hitaben yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanımız tarafından 2025 yılının ‘Aile Yılı’ olarak ilan edilmesinden sonra bizlerde ilçemizde ailelerimize yönelik etkinliklerimize her geçen gün bir yenisini daha ekliyoruz. Bugünde ülkemizin sayılı sahne sanatçılarından olan Cambaz Mithat’ı bir kez daha sizlerle buluşturuyoruz. Şehrimize neşe, heyecan ve renk katacak harika bir etkinlikte sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada izleyeceğimiz sirk gösterisi, bizleri günlük hayatın yoğun temposundan bir nebze olsun uzaklaştıracak ve unutulmaz anlar yaşamamıza vesile olacaktır. Özellikle çocuklarımız için hem eğlenceli hem de ilham verici bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Onların gözlerindeki ışıltı, yüzlerindeki tebessüm bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Sirk gösterisine büyük ilgi gösterip, salonu tamamen dolduran ailelerimize ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte keyifli, neşeli ve unutulmaz bir etkinlik geçirmenizi diliyorum, iyi eğlenceler" şeklinde konuştu.

Belediye olarak 7’den 70’e tüm vatandaşlara hitap eden kültürel ve sanatsal faaliyetlere büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Geçit, bir şehrin sadece yollarla, binalarla değil, aynı zamanda gülümseyen yüzlerle, paylaşılan hatıralarla güzelleştiğine vurgu yaparken, organizasyonda emeği geçenleri tebrik ederek kutladı.

Başkan Geçit’in konuşmasından sonra salonu dolduran vatandaşların alkışları altında sahne alan Cambaz Mithat’ın birbirinden hareketli gösterileri izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edildi.

Yüksek ipte sergilediği nefes kesici gösterileri ve denge yeteneğiyle dikkat çeken Cambaz Mithat, alkış yağmuruna tutuldu. Cambaz Mithat’ın tehlikeli numaralarını, özellikle ip üzerinde yaptığı ters taklalar ve dar bir platformda gösterdiği esneklik, izleyicilerden tam not aldı. Gösterinin sonunda izleyenlerin yoğun alkışları karşısında duygulanan sanatçı, "İzleyicilerin ilgisi bana güç veriyor. Onlar için sahnedeyim. Bizleri bir kez daha Malatyalılarla, çocuklarımızla buluşturan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. İlhan Geçit ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.