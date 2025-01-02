Aydın’ın Köşk ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde çalışma izni olmayan 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Kuşadası’nda 29 düzensiz göçmen yakalandı Kuşadası’nda 29 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM ve GKİT Şube Müdürlüğü destekli Köşk İlçe Jandarma Komutanlığınca umuma açık yerlerin kontrolü amacıyla denetim gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında 1 işletmede çalışma izni olmadan çalışan 5 yabancı uyruklu kadın şahsa toplam 113 bin 440 TL, işletme yetkilisine ise toplam 283 bin 760 TL idari para cezası uygulanmak üzere ilgili kuruma bildirimde bulunuldu. 1 işletmede de kimlik bildirim sistemine girişi yapılmayan 2 şüpheli şahsa toplam 534 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca yakalanan yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Kaynak: iha