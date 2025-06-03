Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ve güvenli şartlarda yerine getirebilmeleri amacıyla Bozdoğan Belediyesi tarafından kurban satış yeri oluşturuldu.

Çarşı Mahallesi’ndeki Büyük Park alanında kurulan satış yerinde, kurbanlık satıcıları için özel alanlar hazırlanırken, vatandaşların da alışverişlerini düzenli ve hijyenik bir ortamda yapabilmeleri için tüm altyapı hizmetleri sağlandı.

Belediyeye bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri gün boyunca alanda denetimlerini sürdürüyor. Temizlik, güvenlik ve genel düzenin sağlanması adına gerekli tüm tedbirler alındı. Bozdoğan Belediyesi yetkilileri, bayram süresince vatandaşların dini vecibelerini sorunsuz şekilde yerine getirebilmeleri için çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti.