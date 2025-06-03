Bozdoğan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi anlamlı bir çalışmaya imza attı. İlçe genelindeki mezarlıklarda kapsamlı temizlik ve bakım faaliyetleri sürdürülürken, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği uygulama vatandaşların takdirini topladı.

Bozdoğan Belediyesi, bu yıl mezarlıklarda yalnızca çevresel temizlikle kalmadı; manevi derinliği yüksek bir geleneği de yaşattı. Belediye ekipleri, ebediyete irtihal etmiş vatandaşların kabirlerine küçük buğday paketleri bıraktı. Buğday, bereketin ve hatırlamanın sembolü olarak kabir taşlarına bırakılırken, ilçede unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek de yeniden canlandırıldı.

Sıcak yaz günlerinin etkisiyle hızla çoğalan yabani otlara karşı mezarlıklarda hummalı bir temizlik çalışması yürüten Bozdoğan Belediyesi ekipleri, yabani otların temizlenmesinin yanı sıra çevre düzenlemeleri ve genel bakım işlemleriyle kabristanları bayrama hazır hale getirdi. Vatandaşların huzur içerisinde kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için mezarlık yolları da gözden geçirilerek elden geçirildi.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı öncesinde hem çevre düzenlemelerimizi yapıyor hem de manevi değerlerimizi yaşatan uygulamalara önem veriyoruz. Buğday bırakma geleneğini yaşatarak geçmişimize olan vefamızı gösteriyor, atalarımıza dua ile birlikte bir armağan sunuyoruz. Bayramlar, sadece yaşayanlarla değil, aramızdan ayrılanlarla da bağ kurduğumuz müstesna zamanlardır" dedi.

Bozdoğan Belediyesi’nin çalışmaları ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.