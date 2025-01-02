Antalya Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda artan kuraklık karşısında üretim yapmakta zorlanan çiftçileri kar marjı yüksek, su ihtiyacı düşük alternatif ürünlerle buluşturuyor. Bu kapsamda Antalya’ya uyarlanarak Toros Fıstığı adı verilen Antep fıstığı fidanlarının dağıtımı sürüyor. Elmalı’da 50 çiftçiye daha 550 Toros Fıstığı fidanı hibe edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, tarımsal desteklerle Elmalılı üreticileri de yalnız bırakmıyor. Artan girdi maliyetleri karşısında zorlanan üreticilere fide-fidan ve tohum desteğinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi, sulanamayan, kurak ve atıl alanları üretime kazandırmak için Antep fıstığı fidanı dağıtıyor. Büyükşehir Belediyesi üreticilere bakım ve yetiştirmeyle ilgili gerekli desteği de sağlıyor.

550 adet fidan dağıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Elmalı ilçesinde Antep fıstığı fidesi dağıtımı gerçekleştirildi. 50 çiftçiye 11’er adet toplam 550 adet fide dağıtımı yapıldı. Bölgede son yıllarda artan susuzluk nedeniyle çiftçileri alternatif ürünlere yönlendiren Büyükşehir Belediyesi, Antep fıstığı yetiştiriciliğini geliştirmek ve çiftçilere önemli bir gelir sağlamayı hedefliyor.

“Çiftçiler için fırsat”

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğünde görevli tekniker Mehmet Emre Dalar “Bölgede son üç yıldır giderek artan kuraklıkla mücadele eden Elmalı’da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Ağırlıklı olarak meyveciliğin yapıldığı bölgede, neredeyse hiç su istemeyen Antep fıstığı çiftçilerimiz için bir fırsattır. Fidan desteğinin yanında yöre halkına Antep fıstığı yetiştiriciliğiyle ilgili hem uygulamalı hem teorik eğitimler veriyoruz. Üreticilerin iyi miktarda gelir elde etmelerini bekliyoruz” dedi.