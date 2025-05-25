Manavgat’ta meydana gelen trafik kazasında aynı istikamette seyir halindeki otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Kaza, Antalya’nın Manavgat ilçesi Salkımevler Mahallesi Ulukapı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulukapı Mahallesi istikametine seyir halindeki Ali A.’nın (17) kullandığı 07 BSM 554 plakalı motosiklet aynı istikamete seyir halindeki Hüseyin Y.’nin kullandığı 16 KEN 51 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ali A., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kazanın 16 KEN 51 aracın Ulukapı Caddesinde sağ şeritten giderken, aniden yolun sol tarafına dönmesi ve hızla gelen motosikletin otomobile çarpması sonucunda meydana geldiği öğrenildi.