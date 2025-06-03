Aydın’ın Efeler ilçesinde enjektör arızası nedeniyle sanayiye bırakılan otomobil, test sürüşü sırasında alevlere teslim olurken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Efeler ilçesi Otogar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmut Karadağ, 09 AED 009 plakalı otomobilini enjektör arızası nedeniyle 3. Sanayi Sitesi’ndeki bir tamirciye teslim etti. Arızanın giderilmesinin ardından usta, test sürüşü yapmak üzere Mahmut Karadağ’ı da yanına alarak yola çıktı. Sürüş sırasında Otogar Kavşağı’na yaklaşan araçtan aniden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede motor kısmı alev aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olayın ardından konuşan araç sahibi Mahmut Karadağ, "Aracı sanayiye bakıma götürdüm. Usta ile test sürüşüne çıktık, bir anda araç yanmaya başladı. Neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Kimseyi suçlayamayız" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.