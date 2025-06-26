Düzce Belediyesi iştirak şirketi BELKA, sıcak havada sahada çalışan belediye personelini unutmadı.

Personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında saha ekiplerine limonata dağıtıldı. Ziyaretlere, BELKA İnsan Kaynakları A.Ş. Genel Müdürü Erdem Yılmaz, Özel Kalem Müdürü İsmail Pişkin ve İnsan Kaynakları Müdürü Beytullah Yılmaz da katıldı. Benzer etkinliklerin önümüzdeki günlerde de sürdürüleceği bildirildi.

Çalışanlar, yapılan ikram dolayısıyla yöneticilere teşekkür etti.