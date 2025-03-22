Düzce Belediyesi, personellerine enerji verimliliği ve tasarrufu konularında bilgilendirme amacıyla eğitim düzenledi. Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde, elektrik mühendisi Ahmet Dokumuş, enerji tasarrufu yöntemleri ve çevre dostu uygulamalara dair önemli bilgiler sundu.

Düzce Belediyesi personellerine yönelik "Enerji ve Tasarruf" konulu eğitim düzenlendi. Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden Elektrik Mühendisi Ahmet Dokumuş, enerji verimliliği ve tasarruf yöntemleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Enerji tüketiminin azaltılması ve çevre dostu uygulamalara değinen Dokumuş, belediye çalışanlarının günlük yaşamda enerji tasarrufunu nasıl sağlayabilecekleri konusunda bilgiler aktardı.

Enerji verimliliğinin yalnızca faturaları düşürmekle kalmayıp, çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için de büyük önem taşıdığını vurgulayan Dokumuş, "Elektrik tasarrufu hem bireysel faydalar hem de çevresel katkılar sağlayarak sürdürülebilir bir yaşam için önemli bir adımdır" dedi.

Düzce Belediyesi’nin enerji tasarrufuna yönelik çalışmalarına da değinen Dokumuş, 15 Temmuz Parkı’nda yapılan LED sokak aydınlatması dönüşümünün, enerji verimliliğini artırarak parkın aydınlatma maliyetlerini önemli ölçüde düşürdüğünü kaydetti.

Yatırımlarını anlattı

Düzce Belediyesi’nin yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde enerji maliyetlerinde büyük tasarruf sağlandığını ifade eden Dokumuş, "Katı Atık Ayrıştırma ve İşleme Tesisinde atıklar ayrıştırılarak organik atıklardan biyogaz üretiliyor ve bu enerji, şehrin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılıyor. Ayrıca, tesisin üstünde yer alan güneş panelleri sayesinde güneş enerjisinden de yararlanılmaktadır. Melensu Park’ta kurulan güneş enerji santrali, yenilenebilir enerji kullanımına güzel bir örnek oluşturuyor. Bu santral, güneşten elde ettiği enerjiyi doğrudan park içindeki tesislerde kullanarak elektrik tüketim maliyetini azaltıyor. Ürettiği fazla enerji ise şebekeye aktarılıyor, böylece hem ekonomik katkı sağlanıyor hem de çevreci bir enerji üretimi destekleniyor. Yine pazaryeri üstüne kurulacak güneş santrali ile yenilenebilir enerji kullanımını artırmayı hedefliyoruz. Bu tür yatırımların artması, şehirlerimizi daha yaşanabilir, çevreyi daha temiz ve enerjiyi daha erişilebilir hale getirecektir" ifadelerini kullandı.