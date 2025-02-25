Erzincan’daki Girlevik Şelalesi, kentte etkili olan soğuk havayla birlikte buz tuttu. Şelalede 2 metrelik buz sarkıtları oluştu.
Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Erzincan’da, kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan Beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi buz tuttu.
Şelalede uzunluğu 2 metreyi bulan buz sarkıtları, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Çağlayan’ı gezmeye gelen vatandaşlar, güzel kış manzaralarının ortaya çıktığı şelaleyi hayranlıkla izleyerek, fotoğraf çekme imkânı buldu.
Kaynak: İHA