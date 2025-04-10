Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Otizm Farkındalık Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Özel Gereksinimler Şube Müdürlüğü ile Dünya Kuaförler Konfederasyonu iş birliğinde, otizmli çocuklara sahip annelere yönelik ücretsiz kuaförlük hizmeti sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Özel Gereksinimler Şube Müdürlüğü ve Dünya Kuaförler Konfederasyonu otizmli çocukları olan annelere moral ve motivasyon sağlamak amacıyla özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Profesyonel kuaförlerden saç bakımı ve saç kesimi yapılan anneler, kendilerine ayrılan bu özel zaman diliminde hem dinlenme hem de sosyalleşme imkânı buldu.

Annelerin psikolojik dayanıklılığının, çocukların gelişimi üzerinde doğrudan etkili olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediyesi, bu tür destekleyici sosyal hizmetlerin önemine dikkat çekti. Dünya Kuaförler Konfederasyonu Türkiye Temsilcisi Mustafa Ceylan ise sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi ile hayatlara dokunan çalışmalarda yer almaya devam edeceklerini söyledi.

Katılımcı anneler, kendilerini değerli hissettiren bu nazik jest için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ve katkı sunan kuaförlere teşekkür etti. Etkinlik, hem farkındalık oluşturması, hem de annelere sunulan küçük mutluluk anlarıyla kalplere dokundu.