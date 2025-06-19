Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimde öncü kuruluşu KAYMEK, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz yaz kampı düzenliyor. 7 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kamp öncesi yapılan seviye belirleme sınavıyla öğrenciler, alanında uzman eğitmenlerle birebir gelişim fırsatı yakalayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde, eğitimde kaliteyi arttırmaya yönelik projelerini kararlılıkla sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde de gençleri yalnız bırakmıyor. Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) aracılığıyla, öğrencilere yönelik dikkat, zekâ ve motivasyon temalı yaz kampı, 7 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında hayata geçiriliyor.

10 ve 11’inci sınıf düzeyindeki 50 öğrenci, kamp öncesi gerçekleştirilen deneme sınavıyla seviyelerine göre gruplandırılarak, bireysel gelişimlerine uygun sınıflara yerleştirilecek.

Uzman eğitmenlerin rehberliğinde dört hafta sürecek bu yaz eğitim kampında; öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra dikkatlerini toplama becerileri, zihinsel esneklikleri ve motivasyon düzeyleri üzerinde de özel çalışmalar yürütülecek.

KAYMEK’in öncülüğünde düzenlenen bu kamp, gençlerin hem bireysel hem de akademik anlamda gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflerken, şehirdeki eğitim kalitesinin yükseltilmesine de önemli bir destek sunmuş olacak.