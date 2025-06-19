Aydın’ın Kuyucak ilçesinde kurulan ilek pazarında güvenlik güçleri ve ilçe tarım ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Kuyucak ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde kurulan İlek Pazarı’nda İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri ile birlikte gerekli kontroller yapılarak, satıcılara ve alıcılara bilgilendirme yapıldı. Hırsızlık mallarının satılmasına yönelik durumlarda bilgi verilmesi ve ilek alım-satımında vatandaşlara lekeli ürün verilmemesi konularında bilgilendirme yapılarak, kontroller gerçekleştirildi.