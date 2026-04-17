Türkiye'nin en uzun sahil şeridine sahip illeri arasında yer alan Samsun'da, sahil alanlarını vatandaşların yaşam kalitesini artıracak şekilde değerlendirmeyi amaçlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından İncesu Yalı mevkinde kapsamlı bir sahil düzenleme çalışmaları başlatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Modern şehircilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz bu proje sayesinde Samsun'umuza yakışır, denizle bütünleşen, örnek bir sahil alanı oluşturuyoruz' dedi.

Kent estetiğini ön planda tutan Samsun Büyükşehir Belediyesi, denizle iç içe sosyal yaşam alanları oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir tarafından İncesu Yalı mevkisi Taşocağı Caddesi ile 6139. Cadde arasında yer alan yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğa ve 300 bin metrekarelik geniş bir alanda sahil düzenleme çalışması yapılıyor. Projede her yaştan vatandaşa hitap eden çok sayıda sosyal ve sportif donatı alanı yer alıyor. Sahil boyunca oluşturulacak meydanlar, yürüyüş yolları ve bisiklet parkurları ile vatandaşlara kesintisiz bir sahil deneyimi sunulacak. Ayrıca çocuklar için özel oyun ve spor alanları, gençlerin ve spor tutkunlarının kullanabileceği skate park, basketbol sahası ve plaj voleybol sahaları da hizmete kazandırılacak. Yine proje kapsamında sahilde elektrikli ve engelli araç şarj istasyonları, bisiklet park/tamir noktaları, amfi, sahne, oturma ve otopark alanları da yer alacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından 1. Etabı başlatılan proje kapsamında, söz konusu yol 18 Nisan tarihi itibarıyla araç trafiğine kapatılacak. Bu süreçte sürücüler, belirlenen alternatif güzergâhlara yönlendirilecek.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Karadeniz'in medarıiftiharı Samsun'umuzda, sahillerimizi hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak şekilde daha verimli ve daha estetik hale getiriyoruz. Bu anlayışla İncesu mevkisinde sahil düzenleme çalışmalarımıza başladık. Yürüyüş yolları, dinlenme alanları, spor noktaları ile ailelerimizin güvenle vakit geçirebileceği, gençlerimizin enerjisini atabileceği, çocuklarımızın neşeyle oynayabileceği bu sahil düzenleme çalışmamızla şehrimize yeni bir yaşam alanı kazandırıyoruz. Modern şehircilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz bu proje sayesinde Samsun'umuza yakışır, denizle bütünleşen, örnek bir sahil alanı oluşturuyoruz' dedi.