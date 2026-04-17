Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen acı olaylarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'tan gelen acı haberler tüm Türkiye'yi yasa boğarken, Muğla'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar vefat edenleri dualarla andı. Muğla'da düzenlenen gıyabi cenaze namazı, Menteşe ilçesindeki tarihi Kurşunlu Camii'nde gerçekleştirildi. Cuma namazına müteakip kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Caminin avlusunu dolduran kalabalık, hayatını kaybedenler için hep birlikte el açtı, dua etti.