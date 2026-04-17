Yunusemre Belediyesi, Manisa'nın turizm alanında güçlenmesine katkı sağlayacak protokole imza attı. 2026 yılında Aigai Antik Kenti'nde yürütülecek olan kazı çalışmalarını destekleme protokolü ile belediye, kentin tarih ve turizmine bu yıl da katkı sağlayacak.

Sosyal belediyecilik çalışmalarıyla, kentin kültür ve sanat hayatına büyük katkı sağlayan Yunusemre Belediyesi, tarihin gün yüzüne çıkmasına da destek veriyor. İlçeye bağlı Yuntdağköseler Mahallesi'nde tarihi Milattan Önce (M.Ö.) 8. yüzyıla dayanan Aigai Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarının ana sponsorlarından biri her yıl olduğu gibi bu yıl da Yunusemre Belediyesi oldu.. Belediye binasında gerçekleştirilen imza töreni ile Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve Kazı Başkanı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin ile iş birliği protokolüne imza attı.

Başkanlık makamında gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 'Yunusemre tarihin de merkezi. Aigai Antik Kenti ile binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapıyoruz. Yıllarca tarihi anlatan bir öğretmen olarak artık tarihin gün yüzüne çıkmasına da katkı sağlama olanağı buldum. Yunusemre Belediyesi olarak kentin tarihine ve turizmine katkı sağlamayı öncelik haline getiriyoruz. Yunusemre'de gün ışığına çıkmamış binlerce yıllık eserlerin insanlığa kazandırılmasını destekliyoruz. Bu protokol ile gerçekleştirilecek kazılarda pek çok eserin geleceğe kazandırılacak olması heyecan verici. İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın İbrahim Sudak'a teşekkür ediyor, Kazı Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yusuf Sezgin ve ekibine de kazı sezonunda başarılar diliyorum.'