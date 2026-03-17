Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde kent genelinde yürüttüğü çevre düzenleme ve bakım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Didim ilçesinde çalışma gerçekleştirildi. İlçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında cadde ve bulvarlar, parklar, yeşil alanlar ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalar titizlikle temizlendi. Bayram öncesinde ilçede gerçekleştirilen bakım, budama ve çevre düzenleme çalışmaları ile Didim'de pek çok noktada kapsamlı düzenlemeler yapıldı. Çalışmalar kapsamında park ve yeşil alanlarda bakım faaliyetleri de gerçekleştirildi. Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çalışmaların tüm ilçelerde sürdürüleceğini belirtti ve 'Çalışmalarımızı tüm ilçelerimizde eş zamanlı olarak hemşehrilerimizle buluşturmayı sürdürüyoruz. Aydın için çalışıyor, hizmetlerimize devam ediyoruz. 17 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.