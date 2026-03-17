Geleneksel olarak her yıl Kadir Gecesi'nde düzenlenen Türkkuyusu Mahallesi sahur yemeği, bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleşti. 1986 yılından bu yana 40 yıldır Ramazan ayında gerçekleştirilen geleneksel sahur programı, Türkkuyusu Camii önünde mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla yapıldı.

Sahur yemeğine Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, siyasi parti ilçe başkanları, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, Bodrum Muhtarlar Birliği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Tamer Mandalinci sahur programı ile ilgili, 'Mübarek Kadir Gecesi'nde, 40 yıldır geleneksel olarak Türkkuyusu Camii önünde düzenlenen sahur programında mahalle sakinlerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Bu anlamlı gecede aynı sofrayı paylaştık; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı bir kez daha pekiştirdik. Bizleri bu mübarek gecede yalnız bırakmayan kıymetli mahalle sakinlerimize, Türkkuyusu Mahalle Muhtarımız Sayın Bahattin Aşkın'a ve sahur programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Geleneklerin yaşatıldığı, kardeşlik bağlarının güçlendirildiği daha nice sahurlarda bir arada olmayı temenni ediyorum' dedi.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede kurulan iftar sofralarında binlerce kent sakini bir araya geldi. İftar programında sunulan yemekler, Bodrum Belediye A.Ş. tarafından hazırlandı.

İlki 19 Şubat Perşembe günü Türkbükü Mahallesi'nde başlayan iftar yemekleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

İftar programı 17 Mart Salı günü Kumbahçe Mahallesi'nde devam edecek. Yılın son iftar yemeği ise 18 Mart Çarşamba günü Koyunbaba Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.