Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcuları Gürcistan’da düzenlenecek Uluslararası Seri A müsabakalarında mindere çıkacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcuları tarihlerinde Gürcistan’ın Tiflis şehrinde yapılacak olan Uluslararası Seri A müsabakalarında şehri ve Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor. 10-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyona dünyanın dört bir yanından sporcular katılacak. Birbirinden zorlu müsabakalara sahne olması beklenen organizasyonda Fatih Şen +84 kilogramda Milli formayla mindere çıkacak. Sakarya temsilcisi 84 kilogramda Umut Demirci ve 75 kilogramda Abdullah Arel büyükşehir formasıyla ter dökecek.