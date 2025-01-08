Sincan Belediyesi, glüten içeren besinlere hassasiyeti bulunan çölyak hastası vatandaşlara nakdi destekte bulundu.

Sincan Belediyesi tarafından üç ayda bir para yardımı yapılan 493 çölyak hastasının sosyal destek kartlarına bin 300’er lira yatırıldı. Sincan Belediyesi, her üç ayda bir yapılan nakdi yardımla çölyak hastalarının beslenme ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilmelerine imkan sağlıyor. Çölyaklı vatandaşların aylık glütensiz ekmek ihtiyaçları da ayrıca karşılanıyor. Yardımlar sosyal destek kartlarına yatırılarak, vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Yardım alan vatandaşlar, belediyenin bu desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür ettiler.