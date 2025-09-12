Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini ve halk sağlığını ön planda tutan çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Aydın’ın dört bir yanında cadde, bulvar ve kent mobilyalarının temizliği için gece gündüz sahada görev yapıyor.

Bu kapsamda Efeler ilçesinde bulunan sanayi sitelerinde geniş çaplı temizlik çalışması gerçekleştirildi. Sanayi bölgelerinde yoğun şekilde kullanılan cadde ve sokaklar süpürüldü, biriken atıklar toplandı. Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ile sanayi siteleri temiz bir görünüme kavuştu. Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten sanayi esnafları, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu, tüm ilçelerde çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Temiz ve düzenli bir çevre, yaşam kalitesinin en temel göstergelerinden biridir. Bizim amacımız, Aydın’ın her köşesinde vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla yaşayabileceği sağlıklı alanlar oluşturmak. Tüm ekiplerimiz 17 ilçemizin tamamında mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor. Hemşehrilerimizin de bu konuda bize destek olmaları, Aydın’ı hep birlikte daha güzel ve yaşanabilir bir kent haline getirmemiz için çok önemli" ifadelerini kullandı.