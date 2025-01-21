Aydın Büyükşehir Belediyesi, kente değer katan çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri Kuşadası ilçesinde kapsamlı çalışma gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm ilçelerde olduğu gibi Kuşadası’nda da mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürülen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar, Kuşadası’nda yaşayan vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçenin ana arterlerinde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Sürdürülen çalışmalar kapsamında budama, trimör ve çırpma faaliyetlerinin yanı sıra Atatürk Bulvarı başta olmak üzere farklı noktalarda refüj boyaması da gerçekleştiriliyor.

Mevsimlik çiçek dikimi de gerçekleştiren ekipler, ilçeyi doğanın rengarenk tonları ile boyuyor. Büyükşehir Belediyesi’nin fidanlıklarında kadınlar tarafından yetiştirilen çiçekler Kuşadası’nı süslüyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ilçede bulunan otobüs duraklarında gerçekleştirilen onarım ve bakım çalışmaları devam ediyor. Hummalı çalışmalar ile otobüs durakları ilk günkü gibi oluyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kuşadası’nın caddeleri ile bulvarlarında ve otobüs duraklarında çevre koruma ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın’ın tüm ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, “Güzel Aydınımıza ve hemşehrilerimize hizmetlerimizi ulaştırmaya, kentimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaş odaklı çalışmalarımızı sürdürecek, hizmetlerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.