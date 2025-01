Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde yer alan Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yeni bakım merkezleri yapılacak.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Toplamda 10 dönüm arazi üzerinde yer alan Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’mize ek olarak 3.5 dönümlük alana sokak hayvanlarımızın refahı için açık gezinti alanı ilave ederek kapasitemizi 2500’e çıkartacağız” dedi. Erzurum’a yeni hayvan bakımevi yapacağını müjdesini veren Başkan Sekmen, “Mevcut barınağımızın bulunduğu bölgede toplamda 80 dönüm üzerinde ülkemizin en modern Hayvan Barınağı’nı Erzurum’a kazandıracağız. İki yılda tamamlanacak olan merkezimiz Türkiye’de örnek olacak” kaydını düştü. Sekmen ayrıca, barınak bünyesinde yer alan mama üretim merkezinin de önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını belirtti.

“Sıcacık sevgimizle patili dostlarımızın da daima yanlarındayız”

Sosyal medyada ‘Patili dostların toplatılması ve mama bulunmaması’ şeklindeki paylaşım ve yorumların iftira olduğunu ifade eden Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Erzurum’daki her can bize emanet. Erzurum ve bölgeye hizmet eden Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’miz gerek sunduğu hizmet ve gerekse de standartların üzerinde olan altyapısıyla Doğu Anadolu Bölgesi’nin en etkin kurumlarının başında geliyor. Köpek evi, kedi evi, mama üretim merkezi, ameliyathane, yoğun bakım gibi birçok birime sahip olan merkezimizi sosyal medyada yorum ve yalan haberlerle karalamaya çalışan kişileri şiddetle kınıyorum. Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’mizde hayatı paylaştığımız can dostlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması için sıcacık sevgimiz ile onların daima yanlarındayız. Hayvan dostlarımızı beslemeye ve sağlıklarını kontrol etmeye büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Güvenli ve sağlıklı bir şekilde barınan sevimli dostlarımızın tedavi ve bakım ihtiyaçlarını titizlikle sürdürüyoruz. Her an, her durumda dostlarımızın yanındayız. Bir yandan şartlarımızı iyileştiriyor bir yandan da iftira atarak merkezimizi karalamaya çalışan şer odaklarıyla mücadele ediyoruz.”

“Kedi ve köpeklerimiz emin ve güvenli ellerde”

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde binlerce kedi ve köpeğin tedavi altına alındığını ifade eden Başkan Sekmen, “Erzurum’da patili dostlar emin ve güvenli ellerde” şeklinde konuştu. Sekmen, kentte 10 bin metrekarelik alanda çalışmalarını sürdüren Rehabilitasyon Merkezi’nde sokak hayvanlarının tüm bakım ve tedavilerinin yapıldığını, ergenliğe gelen kedi ve köpeklerin de kısırlaştırıldığını bildirdi. Başkan Sekmen, Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde patili dostlara en iyi hizmeti vermeye devam edecekleri kaydetti. Başkan Sekmen, “Barınağımız halkımızın ziyaretine daima açıktır. Vatandaşlarımız, barınağımıza haksız ithamlarda bulunanlara, iftira atanlara ve sosyal medyadan karalama kampanyası yapanlara asla itibar etmesinler” dedi.