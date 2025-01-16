DÜZCE(İHA) – Düzce’de Okul Sporları Yıldız Erkekler Futsal müsabakalarına 32 takım katıldı. Şampiyonada Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Okul Sporları Yıldız Erkekler Futsal Müsabakaları Cumayeri Spor Salonunda yapıldı. 32 takımın katıldığı müsabakalar sonunda Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Özel İsabet Ortaokulu ikinci, Anadolu Kalkınma Vakfı Ortaokulu üçüncü, Şehit Cihan Aksan Ortaokulu dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri tören ile takdim edildi.