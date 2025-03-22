Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi. Suyun önemine dikkat çekmek ve su bilincini artırmak amacıyla yapılan programa katılanlar unutulmaz bir gün yaşadı.

Dünya Su günü dolayısıyla Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, suyun önemi ve su yönetiminde farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Genel Müdür Beşli, "Su sadece günlük yaşamın değil, eko sistemlerin, tarımın, sanayinin ve ekonominin temel direğidir. Ne yazık ki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve şehrimizde kuraklığı ciddi şekilde hissediyoruz. Bizler Büyükşehir DESKİ olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ‘Mutlu insanların şehri Denizli’ vizyonuyla halkımıza temiz ve kesintisiz içme suyu sağlamak, su yönetimini en iyi şekilde yürütmek, su kaynaklarımızı sürdürülebilir bir şekilde korumak için büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Mesai kavramı gözetmeksizin çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Su varsa, hayat var"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise, Dünya Su Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte suyun hayati önemine dikkat çekti. Başkan Çavuşoğlu, su kaynaklarının korunmasının sadece bugünü değil, gelecek nesillerin yaşamını da doğrudan etkilediğini vurgulayarak şunları söyledi: "Dünya Su Günü, suyun ne kadar kıymetli ve vazgeçilmez bir yaşam kaynağı olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Günümüzde iklim değişikliği, kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle su kaynaklarımız ciddi tehdit altında. Bu nedenle suyu korumak, tasarruflu kullanmak ve gelecek kuşaklara temiz su bırakabilmek için hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak, DESKİ aracılığıyla halkımıza kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak için çalışıyor, su yönetiminde sürdürülebilir çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, su bilincine katkı sağlayan okullarımıza, öğretmenlerimize ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Suyumuza sahip çıkalım, çünkü su varsa hayat var."

Minik su kahramanları Dünya Su Günü’nde sahnedeydi

Açılış konuşmalarının ardından suyun değerine vurgu yapan sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Su dostu okulların hazırladığı özel gösteriler izleyicilerden büyük beğeni topladı. Hüseyin Erikoğlu Anaokulu makaras ve ritim gösterisi sunarken, Vilayetler Birliği Anaokulu öğrencileri drama gösterisi sergiledi. Ahmet Çalışkan Anaokulu dans ve ritim gösterisi ile sahne alırken, Hacı Semiha Kulaklı Anaokulu ve Okul Yaptırma ve Yaşatma Anaokulu da dans gösterileri ile programa renk kattı. Etkinlik kapsamında sahnelenen "Damla ve Deniz" tiyatro gösterisi çocuklar için eğlenceli ve öğretici anlar yaşattı. Ardından düzenlenen "Su Dostu Okul" ödül töreni ile su bilincini artırmaya yönelik çalışmalarıyla öne çıkan okullar ödüllendirildi.

Çocuklara yönelik birçok farklı etkinliğin yer aldığı programda su atölyesi, çocuk-su temalı resim sergisi, planetaryum gösterisi ve oyun parkı etkinlikleri büyük ilgi gördü.