Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Denizhan Erol ile birlikte şehrin ulaşım altyapısını güçlendirecek dev projelerden biri olan ve asfalt çalışmaları başlayan Meteoroloji Katlı Kavşağı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsalda ulaşım konforunu arttırmak amacıyla yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kartal Katlı Kavşağı projesi öncesi alternatif yol güzergâhı olarak planlanan Mehmet Özhaseki Bulvarı’nı Talas Bulvarı ve 15 Temmuz Bulvarı ile birleştirecek olan Meteoroloji Katlı Kavşağı, tamamlandığında Kayseri trafiğine önemli bir nefes aldıracak.

Asfalt Çalışmaları Başladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize-Talas bağlantısı çalışmaları son aşamasına gelen ve asfalt çalışmaları başlayan projedeki son durumu yerinde görmek üzere Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Denizhan Erol ile birlikte çalışmaları inceledi. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Büyükkılıç, sahada görev yapan personele de kolaylıklar dileyerek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İncelemeleri esnasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, kısa sürede tamamlanacak olan kavşağın 29 Ekim’de hizmete açılacağını belirterek, "Beyaz gelinliğini giyen Erciyes’in eteklerinde güne ’Bismillah’ diyerek başladık. Yukarıdaki ışıklar kapanıyor, aşağıdaki ışıklar kapanıyor, burada ışık olmuyor, hastanenin oradan başlayıp Organize Sanayi’ye kadar tek ışık. İnsanlara hizmetten başka kafamızda bir soru işareti yok. Ekibimizi kutluyorum, proje bizim. Firma kısa zamanda bitirdi. Bu hafta tamamlanıyor. 29 Ekim’de de açıyoruz" dedi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Denizhan Erol da projedeki gayretli çalışmalarından dolayı Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

Yatırım bedeli 191 milyon 500 bin TL olan kavşak, sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda Kayseri’nin modern şehircilik vizyonunun bir parçası olacak.