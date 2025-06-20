Hatay’da turizmin şehrin ekonomisine olan katkısını isteyen HBB, Arsuz ilçesinde 10 bin metre kare alan üzerinde konuşlandırılan Büyükdere Plajı’nı hizmete açmak için aralıksız çalışıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB),vatandaşların Yaz mevsiminde denize rahat ve güvenli bir şekilde girmelerini sağlamak amacıyla başlattığı yeni plaj projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, İskenderun-Arsuz ilçeleri arasındaki sahil bandında bulunan ve 10 bin metre kare alan üzerinde konuşlandırdığı Büyükdere Plajı’nı hizmete açmak için aralıksız çalışıyor.

HBB tarafından Hatay’a kazandırılan en büyük plaj olma özelliğini taşıyan Büyükdere Plajı, konforlu bir tatil alanı oluşturmak adına içerisinde giyinme odaları, duş kabinleri, WC, oturma grupları ile dinlenme alanları gibi donatıları barındırıyor.

HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Yetkilileri, plaj içerisindeki yürüme yollarının betonarme kısmının tamamlandığını, bordür çalışmalarının devam ettiğini ve yeşil alan oluşturmak adına ağaç dikimi yapıldığını aktardı.

Çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla oyun parkı kurulumunun tamamlandığını belirten HBB, denizden gelecek dalgaları önlemek amacıyla kurulacak mendirek yapımı için çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiği bilgisini verdi.