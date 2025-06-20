Türk popunun zirvedeki ismi Simge, yeni şarkısı “Mucize” ile listelere iddialı bir giriş yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Arka arkaya çıkardığı hit parçalarla ve müzik listelerindeki sarsılmaz konumuyla gündemden düşmeyen Simge, yeni şarkısı “Mucize” ile bir kez daha adından söz ettiriyor.

Sözü ve müziği Selim Siyami Sümer’e, düzenlemesi ise Ozan Bayraşa’ya ait olan “Mucize”, Simge’nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni albümünün de habercisi niteliğinde. Şarkının çarpıcı klibi, yönetmen Melih Kundakcıoğlu imzası taşıyor.

Spotify’da aylık 7 milyon dinleyiciye ulaşarak Türk müzik piyasasında rekor kıran Simge, dijital platformlardaki yükselişini hız kesmeden sürdürüyor. “Mucize” ile sadece listeleri değil, müzikseverlerin kalbini de fetheden başarılı sanatçı, Türk popundaki tartışmasız tahtını bu yeni çalışmasıyla bir kez daha tescilliyor.

Simge, “Mucize” ile bu yazın en çok konuşulan ismi olmaya hazırlanıyor.