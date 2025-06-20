Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklar için düzenlediği Karne Şenliği, sevilen sanatçı Melis Fis’in konseriyle başladı.

Tekstil Park’ta gerçekleşen konseri binlerce kişi izledi. Melis Fis’in sahne performansı büyük beğeni toplarken, konser boyunca izleyiciler şarkılara coşkuyla eşlik etti. Vatandaşlar, çocuklara ve gençlere yönelik düzenlenen etkinlik nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Karne Şenliği, 20-22 Haziran tarihleri arasında Tekstil Park içerisinde yer alan Fuar Aydın’da çeşitli etkinliklerle devam edecek. Şişme oyun parkurları, survivor ve mini survivor oyun alanları, oyun çadırları, mini disko ve sahne etkinlikleri ile yüz boyama atölyesi, sosis balon atölyesi, tahta bacak ve maskot gösterileri, akrobat, jaglör ve sihirbaz gösterileri de şenlikte çocuklar ile buluşacak. Etkinlik alanında çocuklara özel pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları da yapılacak.

Karne Şenliği, Fuar Aydın’da 17.00 ile 21.30 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.