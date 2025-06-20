Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanlığına seçilen Dr. Hüseyin Bekmez’i kurul üyeleri ile birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, yeni dönemde Türk Kızlay Erzurum Şube Başkanlığ’na seçilen Dr. Hüseyin Bekmez’e başarı dileklerini ileterek, ’Kent Konseyi Yürütme Kurulum adına, Yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışmanın sembolü haline gelen, özverili bir şekilde yürüttüğü hizmetleriyle dünyanın saygın kuruluşları arasında yer alan Türk Kızılay’ın 157’ncı kuruluş yıl dönümünü de tebrik ediyorum. Türk Kızılay, geniş bir yelpazede çok kıymetli çalışmalar yürüten bir müessese hâline gelmiştir. Bugün Türk Kızılay, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, gençlikle ilgili çalışmalar, sosyal projeler ve eğitim faaliyetleri ile toplumumuzun her kesimine ulaşmaktadır. Ülkemizin desteğine ihtiyaç duyulan her yerde; salgınlarda, doğal afetlerde, mahrumiyet bölgelerinde en önde koşmaktadır. Mültecilerin, yoksulların, gariplerin ve mağdurların hayatlarına dokunmaktadır. Başta Erzurum Türk Kızılay Şube Başkanı Dr. Hüseyin Bekmez, yönetimi olmak üzere, Türk Kızılay’ın tüm mensuplarını ve gönüllülerini en kalbî duygularımla selamlıyor, çalışmalarınızda yeni görevinizde üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Kızılay, dünyanın önde gelen insani yardım kuruluşlarından biri"

Ziyaret de, Türk Kızılay’ın Erzurum’da yürüttüğü insani yardım faaliyetleri, gönüllülük çalışmaları ve toplumla kurduğu bağ üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanı Dr. Hüseyin Bekmez, Kızılay’ın afet anlarında ve sosyal yardımlarda üstlendiği önemli rolü vurgulayarak, yeni dönemde de başarılı çalışmalara imza atılacağına inandığını belirtti.

Başkan Dr. Bekmez, ’’Türk Kızılay Erzurum Şubesi, yeni yönetimiyle birlikte il genelinde daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı ve gönüllülük ruhunu yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Hepimizin Kızılayı’ diyerek desteğini esirgemeyen tüm bağışçılarımıza ve fedakar gönüllülerimize içten teşekkür ediyoruz. 157 yıldır gönüllülük bilinciyle güçlenen büyük bir aileyiz. Bu aile, iyiliği yaşam biçimi haline getirmiş insanların fedakarlıklarıyla büyüyor. Onların özverisi ve cömertliği sayesinde yardım faaliyetlerimizin kapsamını genişletiyor, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşıyoruz. Bu güçlü dayanışma kültürünü birlikte yaşatmaya devam edeceğiz. Kızılay, bu milletin vicdanından doğmuş bir iyilik hareketidir. Bu hareketin bir parçası olmak ve ona hizmet etmek bizim için onurdur. Kızılay sadece bir kurumdan ibaret değildir. Kızılay; kadim geçmişe sahip, derin kökleri olan, dallarıyla milyonlara ulaşan bir merhamet çınarıdır. Erzurum’da bu çınarın bir parçası olmak bize önemli bir sorumluluk yükledi. Kızılay, dünyanın da önde gelen insani yardım kuruluşlarından biri, Türk Kızılay Erzurum Şubesi olarak bu güzel bayrağı daha yükseklere taşımanın gayreti içinde olacağız’’ diyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanı Dr. Hüseyin Bekmez, nazik ziyaretleri ve destekleri için Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ve beraberindeki kurulu üyelerine teşekkür etti. Başkan Tanfer, ziyaret anısına Şube Başkanı Dr. Bekmez’e Kent Konseyi’nin rozetini taktı.