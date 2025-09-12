Büyükçekmece’de vatandaşların ihbarı üzerine yaralı halde bulunan Ak Pelikan cinsi kuş, belediye ekipleri tarafından tedavi edildi.

Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavisi tamamlanan pelikan, doğal yaşam alanına yeniden kazandırılmak üzere İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Büyükçekmece Gölü çevresinde bulunan pelikanın göç yolculuğu sırasında yaralandığı tahmin ediliyor.

Yaralı pelikanın tedavisi tamamlandı

Büyükçekmece’de duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine yaralı bir pelikan, Büyükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak, Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Merkezde yapılan veteriner kontrolünde, pelikanın vücudunda kesik yaraları ve kanama olduğu tespit edildi. Uzman ekipler tarafından tedavi altına alınan pelikanın yarasına gerekli müdahaleler yapılarak, sağlık durumu kısa sürede kontrol altına alındı. Bakım ve tedavi süreci tamamlanan pelikan, İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.