Rize’de Kaçkar Dağları’na zirve tırmanışı için çıkan ve kar bastırınca yollarını kaybederek yardım isteyen Polonyalı dağcılar kurtarıldı.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası’ndan başlayarak Kaçkar Dağları’na zirve tırmanışı için çıkan Polonyalı dağcılar Wojciech Witkowski (48 Y) ve Dariusz Butkiewicz (47) aniden bastıran kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarını kaybetti. Kendi ailelerine video göndererek yardım çağrısında bulunan dağcılar için bölgede arama çalışması başlatıldı. Yerel rehberlerden oluşan ekipler, AFAD, Jandarma ve ÇAKUT ekipleri, dağcıların bulunduğu bölgeye ulaşmak için karla kaplı dik yamaçlarda zorlu bir mücadele verdi. Yoğun çabaların ardından dağcılara sağ salim ulaşıldı. Bulundukları yerden ilçe merkezine indirilen Witkowski ve Butkiewicz’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Kavrun Dernek Başkanı Hüseyin Şahin, "Jandarma ve ÇAKUT ekibimiz gecenin geç saatlerine kadar zorlu dağlarda arama çalışması yaparak dağcılara ulaştılar. Sapasağlam bulunmaları hepimizi sevindirdi. Bütün ilçe jandarma teşkilatına, arama kurtarma ekiplerimize ve onlara rehberlik eden ÇAKUT ekibimizden Sezer Karagöz’e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.