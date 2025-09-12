Türkiye’nin önemli akarsularından Yeşilırmak Nehri’nde azalan su seviyesi alarm veriyor. Kuraklığın etkisi ve yağışların azlığı nedeniyle su seviyesi dip yapan nehir barajlardan salınan can suyu ile besleniyor. Çiftçi ise "Yağdır Mevlâm su" sözüyle yağış bekliyor.

Her yıl balık ölümleriyle gündeme gelen nehirde sazlıklar oluştu. Atılan çöpler ise kirliliğin artmasına neden oldu. Yeşilırmak’ın yanı sıra civardaki barajların su seviyesi de endişe oluşturacak boyuta geldi. Yedikır Baraj Gölü’ndeki aktif doluluk oranı yüzde 2,2’lere kadar düştü.

Son yıllarda yaşanan kuraklığın etkilerinin sürdüğünü belirten Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, "Yeşilırmak’ta sular çok azaldı. Saniyede 11 metreküp su akışı var. Dereler kurudu. Derelerde su kalmadı. Yeşilırmak şu an sadece barajlardan besleniyor" dedi.

100 günü aşkın süredir sadece bir defa yağmur yağan kentte önümüzdeki aydan itibaren başlayacak tahıl ekimleri dolayısıyla yağış tahminlerini günlük takip ettiklerine değinen Cebeci, "Su çiftçileri can damarıdır. Gelecek günlerde yağmur var mı diye günde 10 defa, 20 defa hava raporuna bakıyoruz. Yağmur bekliyoruz. Yağdır Mevlâm su" ifadelerini kullandı.