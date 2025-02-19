Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde büyükbaş hayvanlara yönelik şap aşısı çalışması başlatıldı.

Gerçekleştirilen aşılama çalışmasıyla ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce şap aşısı çalışmalarımız devam ediyor. Hayvan sağlığı birimimiz tarafından büyükbaş hayvanlarda koruyucu aşı çalışmaları devam ediyor. Hayvansal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve ekonomik kayıpların önüne geçmek amacıyla yetiştiricilerimizin her daim yanındayız" ifadelerine yer verildi.