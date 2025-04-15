Keçiören’de bahar temizliği kapsamında Büyük Keçiören Şelalesi temizlenerek yaza hazır hale getirilecek.

Ankara’nın Keçiören Belediyesi tarafından bahar temizliği kapsamında Büyük Keçiören Şelalesi 3 gün kapalı olacak. Bu süreçte bakım onarım ve temizlik çalışmaları devam edecek. Belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında şelale çamur, yosun ve yaprak gibi birikintilerden arındırılıyor. Çalışmalar sayesinde hem suyun akış hızı arttırılacak hem de daha berrak bir görünüme kavuşması sağlanacak. Temizlik çalışmaları şelale çalışmaların sona ermesiyle yeniden açılacak.