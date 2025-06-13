Düzce Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan Böcek Müzesi ve Teşhis Odası’nı ziyaret etti. Öğrenciler, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Demir Özden’in rehberliğinde böceklerin dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Yeni kurulan Böcek Müzesi ve Teşhis Odası hakkında bilgiler sunan Prof. Dr. Özden, bu yapının ilerleyen süreçte daha da zenginleştirilerek eğitsel ve bilimsel anlamda önemli bir kaynak haline getirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Müzede sergilenen çeşitli böcek türleri hakkında detaylı bilgiler veren Özden, böceklerin ekosistem içindeki rollerini ve meyve-sebze yetiştiriciliğinde üstlendikleri kritik önemini anlattı. Müzede böceklerin nasıl muhafaza edildiği, hangi yöntemlerle teşhis edildiği ve araştırma süreçlerine nasıl entegre edildikleri konularında da öğrencilerle bilgiler sunan Özden, öğrencilerin doğa bilimlerine olan ilgisini artırmayı ve bilimsel bakış açılarını geliştirmek amacıyla interaktif bir etkinlik ortamı sundu.