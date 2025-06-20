Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin BUSMEK projesi kapsamında düzenlenen Yıl Sonu Sergisi’nde, 3 bin 68 kursiyerin el emeğiyle ürettiği bin 200 eser, Merinos AKKM Fuar Alanı’nda ziyarete açıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projesi BUSMEK, 2024-2025 eğitim döneminde 16 kurs merkezinde 30 eğitmenle 3 bin 68 kursiyere eğitim verdi.

Kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettiği yaklaşık bin 200 el işi, sanat ve meslek ürünü, Merinos AKKM Fuar Alanı’nda düzenlenen Yıl Sonu Sergisi’nde Bursalıların beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, Genel Sekreter Doç. Dr. Ergül Halisçelik, genel sekreter yardımcıları, ilçe belediyeleri temsilcileri, eğitmenler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Mustafa Bozbey, serginin açılışında yaptığı konuşmada, “Burada el emeği, sabır ve yaratıcılığın eserlerini görüyoruz. BUSMEK, halk eğitimi ve meslek edindirmede önemli bir rol oynuyor. 145 farklı branşta 3 bin 68 kursiyere ulaştık. Önümüzdeki yıl bu sayıyı artırarak daha fazla Bursalıya dokunmayı hedefliyoruz. Bu eserler, emeğin ve inancın meyvesidir” dedi.

“KADIN EMEĞİ ÖNE ÇIKIYOR”

Serginin özellikle kadınların ekonomik bağımsızlık ve sosyal yaşama katılımını desteklediğini vurgulayan Başkan Bozbey, “Filografiden ebruya, çiniden makromeye uzanan bu eserler, bir yetenek seferberliğidir. Kadınlar bu seferberliğin en güçlü ayağı. BUSMEK, kadınların üretkenliğini değerlendirmeleri için önemli bir kapı açıyor. Kurs çeşitliliğini artırarak yaz döneminde de devam edeceğiz" diye konuştu.

Kursiyerlerin her bir eseriyle gurur duyduğunu belirterek, eğitmenlere ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Bozbey, “Öğrenmenin ve üretmenin yaşı yok. Bu bizi umutlandırıyor." dedi.

Daha sonra kursiyerlere sertifikaları takdim edilirken, açılış kurdelesi sonrasında Bozbey ve beraberindekiler, sergilenen eserleri yakından inceleme fırsatı buldu.

BUSMEK Yıl Sonu Sergisi, 24 Haziran Salı gününe kadar Merinos AKKM Fuar Alanı’nda ziyaretçilere açık olacak.