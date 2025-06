KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler sunan Tam Finans, İskenderun Şubesi’ni yeni adresine taşıdığını duyurdu.

Türkiye’nin her ilinde hizmet sunma vizyonuyla şubelerini güçlendirmeye devam eden Tam Finans, 6 Şubat depreminde bina hasar gördüğü için konteynerde hizmet vermeye devam eden İskenderun şubesini yeni adresine taşıdı. Dünya Bankası’nın finans kuruluşu olan IFC tarafından Yılın KOBİ Finansman Sağlayıcı Şirketi seçilen Tam Finans, yıl sonuna kadar ülke genelinde 49 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

Güçlü mali yapısı ve dijital altyapısının yanı sıra teknolojiyi takip eden yenilikçi yaklaşımı ile başarı hikayelerine yenilerini ekleyen Tam Finans, 6 Şubat depreminde bina hasar gördüğü için konteynerde hizmet vermeye devam eden İskenderun şubesini yeni adresine taşıdı. Bir yandan yeni şubeler açmak için çalışmalarını sürdüren Tam Finans, aynı zamanda mevcut şubelerin güçlendirilmesi için de azami özen gösteriyor.

"Bir yandan şubelerimizi yeniliyor, diğer yandan yeni şubeler açıyoruz"

İskenderun Şubesinin yeni adresinde yapılan açılış töreninde konuşan Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı, her ay 50-60 bin müşteri ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Müşteri sayısını artırmanın yolu şubeleşmeden geçiyor. Bir yandan mevcut şubelerimizi yenilerken diğer yandan da yeni şube açılışlarımızı sürdürüyoruz. Bu sayede şu an 44 olan şube sayımızı yıl sonuna kadar 49’a çıkararak, müşteri sayımızı 70 bine ulaştırmayı planlıyoruz. Türkiye’nin her köşesine ulaşma hedefimiz doğrultusunda attığımız bu adım mikro KOBİ’lere sunduğumuz finansal çözümleri daha erişilebilir hale getirecek" dedi. Geçtiğimiz yıl 51 bin farklı işletmeye toplamda 1.5 milyar dolar finansman desteği sağladıklarını belirten Karamanlı, "Şu anda 900 kişilik bir ekibe sahibiz ve sahadaki 600 kişilik ekibimizle işletme sahipleriyle birebir iletişim kurarak onların ihtiyaçlarına özel çözümler üretiyoruz. Yıl sonuna kadar istihdam sayımızı 1.000 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

"Gençlere yatırım yapıyoruz"

Tam Finans Satış ve Pazarlama Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan ise "Gençlere Yatırım Yapıyor, Birlikte Büyüyoruz. KOBİ’nin olduğu her yerde var olma vizyonumuz doğrultusunda büyüme yolculuğumuzu büyük bir heyecanla sürdürüyoruz. Başarımızın en önemli kaynağı; her şartta ve tam zamanında müşterisinin yanında olan, işini doğru yapan, hızlı çözüm üreten ve severek çalışan saha ekibimizdir. Özellikle gençlere yatırım yapıyoruz. Son bir yılda 100 yeni mezunu ekibimize dahil ettik ve onları adeta bir okul gibi yetiştiriyoruz. Birlikte öğreniyor, birlikte büyüyoruz" dedi.

Müşterilerimizin yanında, her zaman sahadayız

İskenderun şubesinin 6 Şubat depremlerinde zarar görmesine rağmen bölgedeki faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini belirten Hayati Çelikcan, "Hizmetlerimizi konteyner şubede kesintisiz olarak sürdürdük. Şimdi ise yeni adresimizde, daha güçlü bir yapıyla müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu zorlu süreçte maalesef canımız arkadaşımız Mesut Kılınç’ı kaybettik. Onun anısını yaşatmak adına genel müdürlüğümüzde bir odaya ismini verdik. Hem onun hatırasını yaşatıyor hem de birlikte verdiğimiz emeği unutmuyoruz" dedi. Bölgede var olmalarını yalnızca bir hizmet noktası olarak değil, uzun vadeli bir bağlılık ve sorumluluk olarak gördüklerini bildiren Hayati Çelikcan, "Yeni yerimizde büyüyen kadromuzla çalışmalarımızı sürdürüyor; sahada olmaya, üretmeye ve Türkiye’nin dört bir yanındaki KOBİ’lere destek vermeye devam ediyoruz" dedi.

Mersin Şubesi de yeni adresine taşındı

Aynı zamanda Tam Finans Mersin Şubesi’ni de yeni adresine taşıdıklarını açıklayan Hayati Çelikcan, "Mersin Şubesi’nde kadın çalışan oranı yüzde 72’ye ulaşmış durumda. Bu oran, kadınlara yönelik fırsat eşitliği yaklaşımının ve sahadaki aktif rollerinin güçlü bir göstergesi. Başarı hikayemiz Tam Finans’ın yalnızca istihdam değil, aynı zamanda kariyer gelişimi ve liderlik fırsatları sunma konusundaki kararlılığını da ortaya koyuyor" diye konuştu.