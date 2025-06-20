Aile ve Oyun Haftası çerçevesinde Değirmenayvalı İlkokulu’nu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Şube Müdürleri Mustafa Günay ve Hayati Duman ile birlikte öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı "KUBBE (Küçük Ustalardan Bizlere Büyük Eserler)" temalı serginin açılışını yapan Sünnetci, ardından öğrencilerin emek verdiği hobi bahçesini gezdi. Okul bahçesinde düzenlenen geleneksel çocuk oyunlarına katılan Sünnetci, mendil kapmaca, halat çekme ve çuval yarışı gibi oyunlara eşlik ederek öğrencilere neşeli anlar yaşattı.

Renkli etkinliklerin sonunda ana sınıfı öğrencilerinin sunduğu çember gösterisi büyük beğeni toplarken, miniklerin performansı uzun süre alkış aldı. Ziyaretin devamında Sünnetci, öğretmen ve idarecilerle bir araya gelerek yıl sonu çalışmaları hakkında bilgi aldı; öğretmenlerin talep ve önerilerini dinledi. Özverili çalışmaları dolayısıyla öğretmenlere teşekkür eden Sünnetci, öğrencilerle ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.