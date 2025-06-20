Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci’nin katılımıyla Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi’nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik moral etkinliği düzenlendi.

Sınav maratonuna kısa bir nefes arası vermeyi amaçlayan etkinlikte, öğrencilere çorba ve sucuk ekmek ikramında bulunuldu. Sünnetci, öğrencilerle birebir ilgilenerek sohbet etti, onların motivasyonunu artıracak mesajlar verdi. Etkinlikte konuşan Sünnetci, "Gençlerimiz ülkemizin geleceği. Onların her zaman yanındayız. YKS gibi önemli bir sınav öncesinde moral ve destek sunmak biz eğitimcilerin sorumluluğudur. Tüm öğrencilerimize gönüllerindeki üniversiteye yerleşmeleri yolunda başarılar diliyoruz" dedi.