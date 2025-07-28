Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda, Samsun’da kadınların sanayide nitelikli alanlarda istihdamını artırmaya yönelik önemli bir eğitim daha başarıyla tamamlandı. Bu kapsamda 10 kadın katılımcı, plastik enjeksiyon teknolojilerine dair hem teorik hem de uygulamalı eğitim aldı.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve OKA iş birliğinde 2024 yılının son çeyreğinde imzalanan "Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İş Birliği Protokolü" kapsamında gerçekleştirilen eğitim, Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi ve bir plastik şirketi ile iş birliğiyle hayata geçirildi. Şirketin tesislerinde düzenlenen plastik enjeksiyon operatörlüğü eğitim programında, 10 kadın katılımcı plastik enjeksiyon teknolojilerine dair hem teorik hem de uygulamalı eğitim aldı. Eğitimler, MB Eğitim Danışmanlık eğitmeni tarafından yürütüldü.

Plastik bağlantı ekipmanları ve sulama sistemleri alanında Türkiye’nin öncü üreticileri arasında yer alan şirketin üretim ortamında gerçekleştirilen bu eğitim, katılımcılara gerçek makineler ve üretim senaryoları üzerinde uygulama yapma fırsatı sundu. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve şirketin yönetim kurulu başkan vekili Filiz Dağdelen Günday tarafından takdim edildi.

"Kadınların sanayide daha fazla yer almasını hedefliyoruz"

Sertifika töreninde konuşan OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Ajans olarak kadın istihdamını artırma hedefiyle hareket ettiklerini belirterek, "2024 yılının son çeyreğinde önemli paydaşlarımızla birlikte Samsun’da kadın istihdamı ve girişimciliğini güçlendirmeye yönelik bir protokol imzaladık. Bu kapsamda POELSAN iş birliğiyle ikinci eğitimimizi hayata geçirdik. CNC torna operatörlüğü eğitiminin ardından plastik enjeksiyon operatörlüğü ile kadınların mavi yakalı işlerde de daha nitelikli şekilde istihdam edilmesini hedefliyoruz. Ajans olarak kadınların sanayide daha fazla yer alması için desteklerimizi sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum" dedi.