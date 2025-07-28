Samsun’da Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu atölyede, doğal yapısıyla öne çıkan kenevir kumaşından giysiler üretiliyor. Nefes aldıran yapısıyla dikkat çeken kenevir kumaşından kıyafetler ilgi görüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi’nde, kavurucu yaz sıcaklarında nefes aldıran yapısıyla öne çıkan kenevir kumaşından kadın ve erkek kıyafetleri üretiliyor. 22 ahşap dokuma tezgahı ve 18 personelle faaliyetlerine devam eden atölyede, yüzlerce yıllık kültürel miras günümüz tasarımlarıyla buluşturuluyor. Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi Sorumlusu Şermin Erdem, kenevirden yapılan kıyafetlerin sert yapısına rağmen vücudun elektriğini aldığını, kenevir kumaşının yaz aylarında serin tutmasıyla tercih sebebi olduğunu söyledi.

"Her ilmekte hayatın tüm tonları var"

Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi Sorumlusu Şermin Erdem, atölye çalışmalarıyla ilgili, "Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan atölyemizde 22 ahşap dokuma tezgahı ve 18 personelle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş Türk dokumalarının yaşatılması, doğal kumaşların sağlıklı yapısıyla toplumsal farkındalık amaçlıyoruz. Yüzlerce yıllık kültürel mirasımızı günümüze taşıyoruz. Geçmişin izlerini bugünün dokumalarıyla buluşturuyoruz. Dokumalarımızda henüz kelimelere aktarılmamış nice duygu ve düşünce motiflere aktarılmıştır. Her ilmek sevinç ve hüzün gibi hayatın tüm tonlarını taşımaktadır. Dokumaların kıymeti de burada anlaşılıyor. Güncel tasarımlarla tarihi değeri olan Türk dokumalarını günümüz dokumasıyla buluşturarak kıyafete dönüştürüyoruz" dedi.

Kadın emeğiyle doğadan modaya

Kadın istihdamına özel önem verdiklerini belirten Erdem, şunları söyledi: "Doğal kumaşların sağlıklı yapısından insanların faydalanması için ağırlıklı olarak giyim bölümüne yöneldik. Kullandığımız iplik kenevir liflerinden oluştuğu için tamamen doğaldır. Kimyasal hiçbir işleme tabi tutulmayan kenevir, bakteri bulundurmuyor. Vücudun hava almasını sağlıyor. Pamuk ve ketene oranla daha sağlıklıdır. Terletmez, vücudun hava almasını sağlar. Yazın serin, kışın sıcak tutar. Ayrıca takı, çanta, fular, bileklik, kolye modelleri yapıyoruz. Kadın kıyafetlerinde elbise, etek, takım, trençkot şeklinde kıyafetlerimiz var. Erkek koleksiyonunda iç giyime yöneldik. Ceket, gömlek ve kravat yapıyoruz. Nevresim takımları, perde, kırlentler yapıyoruz. Her türlü tasarımı kenevir kumaşından şekillendirerek insanlarımızın beğenisine sunuyoruz. İlgi çok güzel. Sert yapıya sahip olmasına rağmen vücudun elektriğini alıyor. Buradan bulunan kadınlarımız hem manevi değeri olan Türk dokumalarını günümüze taşırken hem de onların sosyal, ekonomik olarak güçlenmelerine katkı sağlıyoruz. Pozitif ayrımcılıkla tamamen kadınlarımızdan oluşan bir ekibe sahibiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan’a teşekkür ederim."