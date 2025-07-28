Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Karakaya köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Nevşehir’de görev yapan Astsubay Çavuş Berat Karabodur, geçtiğimiz gün eşiyle birlikte karıştığı trafik kazasında tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Jandarma Astsubay Çavuş Berat Karabodur’un cenazesi, 29 Temmuz 2025 Salı günü, memleketi Sındırgı’nın Karakaya köyünde düzenlenecek askeri törenin ardından öğle namazına müteakip toprağa verilecek. Berat Karabodur’un vefat haberi Balıkesir’de öğrenilmesinin ardından vatandaşlar üzüntüye boğuldu.

Kaynak: İHA