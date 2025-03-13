Marmaris Belediyesi, Burunucu Macera Parkı’ndaki deniz içindeki eski dolgu alanından kalma beton bloklara ve keskin kayaları kepçeyle temizledi.

Marmaris sakinlerinin ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Marmaris Belediyesi Burunucu Macera Parkı, sezona yenilenen peyzajı ve temizlenen deniziyle karşılamaya hazırlanıyor. Vatandaşların hem piknik yapma hem de denize girme fırsatı bulduğu parkta Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir dizi çalışma gerçekleştiriyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında ilk olarak deniz içindeki eski dolgu alanından kalma beton bloklara ve keskin kayalara müdahale edildi. Yüzerken sıkıntılara neden olduğu, çarpmalar meydana geldiği için vatandaşların da şikayetlerine konu olan beton bloklar ve kayalar kepçe yardımıyla temizlendi. Ayrıca belediye dalgıcı da deniz dibindeki çöpleri topladı. Böylelikle daha güvenli ve temiz bir deniz ortamı sağlandı. Öte yandan parktaki oyun grupları ile oturma gruplarının tamir ve bakımını yaparak yeni sezona hazırlayan ekipler çevre ve peyzaj düzenlemesini de gerçekleştireceklerini söyledi.

Burunucu Macera Parkı’nın özellikle yaz aylarında büyük ilgi gördüğünü söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de "Buranın halkımızın sevdiği ve sık sık kullandığı yerlerden biri. Bu nedenle yaz sezonu öncesi şikayetlere konu olan deniz içindeki beton blok ve kayalara müdahale ettik. Çok büyük kayaları denizden çıkardık. Böylelikle deniz artık daha güvenli ve keyifli oldu. Ayrıca parkı da yaza hazırlıyoruz. Burunucu sezonda misafirlerimizi bekliyor" diye konuştu.