Kuşadası Ticaret Odası’nda, üyelere yönelik eğitimlere devam ediliyor. Bu çerçevede Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve Kuşadası Ticaret Odası işbirliğiyle iki gün, toplam 16 saat süren sertifikalı ilk yardım eğitimi yapıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü personelleri hemşire Güllü Göçen, paramedikler Furkan Vergili ve Ayşe Akan tarafından verilen eğitimde katılımcılar, genel ilkyardım bilgileri, hasta-yaralı olay yeri değerlendirme, temel yaşam desteği, boğulmalarda, bilinç bozukluklarında, kanamalarda, yaralanmalarda, kırık-çıkık ve burkulmalarda, yanık-donma-sıcak çarpmalarında, zehirlenmelerde ve hayvan ısırmalarında ilk yardım gibi hayati önem taşıyan konularda teorik ve uygulamalı eğitim aldılar. Hasta-yaralı taşıma teknikleri hakkında da görsel ve sözel olarak bilgilendirilen katılımcılara; yetişkin, çocuk ve bebek maketleri üzerinde birebir uygulamalı hayat kurtarıcı müdahaleler anlatıldı.

Ücretsiz gerçekleşen eğitimin sonunda, yazılı ve uygulamalı olarak gerçekleşen sınavlardan başarıyla geçerek İlk Yardım Sertifikası almaya hak kazanan katılımcılar; son derece önemli bir konu olan ilk yardım hakkında doğru bilgilenmenin önemine değindiler ve ücretsiz olarak gerçekleşen sertifikalı ilk yardım eğitimi için Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teşekkür ettiler.

Kuşadası Ticaret Odası tarafından Sertifikalı İlk Yardım Eğitimlerine önümüzdeki aylarda da devam edilmesi planlanıyor.