Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’un 8. haftasında sahasında Menemen FK’yı 3-0 mağlup etti.
Yeni teknik direktör Tahsin Tam, ilk maçında taraftarına 3 gollü bir galibiyet armağan etti.
Maçta yeşil-beyazlıların gollerini Ertuğrul İdris Furat (38’), Hakkı Türker (84’) ve Sertaç Çam (90+8’) kaydetti.
İlk yarıda etkili bir futbol sergileyen Bursaspor, ikinci yarıda tempoyu düşürmeden farkı artırdı.
Savunmada Barış Gök kritik müdahaleleriyle alkış toplarken, hücumda Sertaç Çam ve Hakkı Türker performanslarıyla fark kattı.
BURSASPOR: Anıl Sürek, Barış Gök, Bilal Güney, Hakkı Türker, İlhan Depe (46’ Muhammet Zeki Dursun), Tunahan Ergül (60’ Sefa Narin), Alperen Babacan (34’ Ertuğrul İdris Furat), Onurcan Piri, Sertaç Çam, Yusuf Sertkaya, Berat Altındiş.
Teknik Direktör: Tahsin Tam
MENEMEN FK: Burak Karabacak, Onur Akdeniz, Emre Keskin, Fırat Aslan, Efe Taylan, Mertcan Dilmener, Arda Kılıç, Muhammed Alakuş, Hakkı Ege Yıldız, Yiğit İncedemir, Mustafa Çakır.
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Hakemler: Seyfettin Alper Yılmaz, Burak Bakırtaş, Şükrü Çavcı, Kemal Dizdar