ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e yönelik açıkladığı yüzde 100 gümrük vergisinin ardından, "ABD Çin’e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Kasım’dan itibaren Çin’e yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıklaması sonrası yeni bir paylaşım yaptı. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Çin için endişelenmeyin, her şey yoluna girecek. Saygıdeğer Başkan Xi sadece kötü bir an yaşadı. O da ülkesinin ekonomik bunalıma girmesini istemiyor, ben de istemiyorum. ABD Çin’e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor" dedi.