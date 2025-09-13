Lig’in 4. haftasında Arnavutköy Belediyesi FSK’yı sahasında ağırlayacak Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde hazırlıklarını bitirerek kampa girdi.
Bursaspor, Lig’in 4. haftasında sahasında karşılaşacağı Arkent Arnavutköy Belediyesi FSK maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Pas oyunlarıyla devam eden idman, taktik çalışmalarla sona erdi.
Hazırlıklarını tamamlayan Yeşil Beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Kaynak: İHA