Bursa’da hava kirliliğini ve çevresel gürültüyü azaltarak halkın yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, hava ve gürültü kirliliğinin tespitine yönelik mobil izleme ağı oluşturdu. Toplam 24 adet mobil hava kalitesi ölçüm cihazından elde edilen veriler, Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden vatandaşlarla anlık olarak paylaşılıyor.

Bursa’nın daha sağlıklı, daha yaşanabilir ve daha yeşil olması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, havası ve suyu temiz bir kent için teknolojinin tüm imkanlarından yararlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 29 Haziran 2006 tarih 19 sayılı genelgesi ile 13 Ocak 2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü (IKHKK) Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesi ile satışa sunulan katı yakıtların denetimi ve idari yaptırım kararını verme konusunda yetkilendirildi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü de 17 ilçedeki ev ve işyerlerinden gelen 170 adet ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği şikayetlerini değerlendirdi. Ayrıca hava kirliliği parametrelerinin ve gürültü kirliliğinin tespitine yönelik mobil izleme ağı oluşturuldu. Mobil hava kalitesi ölçüm cihazlarına sahip diğer ilçe belediyeleri de bu ağa dahil edilirken, ağın kent geneline yayılması sağlanmış oldu. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi’ne ait 10 adet, Mudanya, Nilüfer ve İnegöl Belediyelerine ait 14 adet olmak üzere toplam 24 adet mobil hava kalitesi ölçüm cihazından anlık veriler elde edilmeye başlandı. Elde edilen veriler, Büyükşehir Belediyesine ait https://www.bursa.bel.tr/hava-kalitesi adresinden vatandaşlar tarafından takip edilebiliyor. Büyükşehir Belediyesi, tüm kentin hava kalitesinin anlık izlenmesi adına cihaz sayısının artırılmasını da hedefliyor.

Elde edilen verilere göre, en sağlıksız hava kalitesi İnegöl’de tespit edilirken, Kestel ve Nilüfer Çalı civarında hava kalitesi hassas olarak görüldü. Mudanya-Güzelyalı civarı, Nilüfer-Kayapa çevresi, Beşevler-Odunluk civarı, Samanlı-Vakıf civarı, Gürsu, İnegöl merkez mahallelerinde hava kalitesi orta olarak ölçüldü. Yine İnegöl’ün kuzey bölgeleri ve Yeniceköy civarı, Çelebi Mehmet-Çınarönü civarı ile Bursa şehir merkezindeki mahallelerin ise hava kalitesi iyi olarak tespit edildi.