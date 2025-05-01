Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığının organizasyon ve yürütücülüğünde devam eden "Maziden Atiye Ahlat" programı kapsamında Bursa’dan Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen kız öğrenciler tarihi mekanları görme imkanı buldu.

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığının organizasyon ve yürütücülüğünde devam eden tarihi ve kültürel geziler, kültür sanat etkinlikleri, kitap ve sinema tahlili, söyleşi, yarışma gibi çeşitli etkinliklerle öğrencilerin çok yönlü gelişiminin desteklenmesi amacıyla başlatılan "Maziden Atiye Ahlat" programına bu hafta Bursa’dan liseler arası "Yıldırım Huzurunda Ben de Varım" mektup yazma yarışmasında dereceye giren başarılı kız öğrenciler katılıyor.

İlçeye ilk defa gelen öğrenciler, danışman öğretmen ve rehber eşliğinde Ahlat ilçesinde bulunan tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı, Mağara Evler, Harabeşehir, kümbetler ve Abdurrahmangazi Türbesi’ni ziyaret ettiler.